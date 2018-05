Precisamente, un día antes, el seleccionador argentino (Gareca) había incluido a Guerrero entre los 25 preseleccionados, junto con los delanteros André Carrillo, Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán.

Este duro golpe se presenta luego de que la Agencia Mundial de Antidopaje apelara la reducción de la sanción que la Fifa le dio al jugador por dar positivo en un control antidopaje después del partido entre Perú y Argentina por las eliminatorias en octubre de 2017, destaca RPP de Perú.

Por su parte, el diario El Comercio informa que Paolo Guerrero reaccionó ante dicho veredicto e insistió en su inocencia: “Estoy confiado. Creo que no pueden (no) dejar jugar a un futbolista que no hizo nada. Confío en la justicia. Creo en la absolución porque soy inocente”, dijo el jugador.

Incluso, un trino publicado el domingo por la Federación Peruana de Fútbol daba como un hecho la participación del atacante en la cita mundialista, con un viaje promocional a Brasil:

Equipo de la FPF estará viajando a Brasil para visitar a nuestro seleccionado Paolo Guerrero para tomar fotos de protocolo y las medidas de vestimenta oficial de terno para el Mundial Rusia 2018. — FPF (@TuFPF) May 13, 2018



Esta misma semana, el brasileño Dani Alves, de 35 años, también se quedó por fuera del Mundial debido a una lesión de ligamento cruzado en la rodilla.