Sin embargo, la reportera de la realeza Rebecca English, aclara que no se trata de un tributo, sino de un simple protocolo de la realeza británica.

There’ll be a lot of things said & written about Harry & Meghan’s wedding (and rightly so) but one of the stand outs – for me – was the empty seat right next to William … for Princess Diana 😢💖 #RoyalWedding #HarryAndMegan #PrincessDiana pic.twitter.com/BuWbWRr9Rx

“Por cierto, he visto reportes sobre la silla vacía al lado del príncipe William en la capilla que dicen que fue dejada así en memoria a la princesa Diana. No está vacía por esa razón. La silla en frente de la reina siempre se deja vacía”, se lee en un trino hecho por la reportera.

Btw – I’ve seen some reports about the spare seat by Prince William in the chapel as having being left in memory of Princess Diana. It wasn’t empty for that reason. The seat in front of the Queen is always left empty, I am told by BP #royalwedding

