“Una vez me propusieron 2.000 millones de pesos si me acostaba con esa persona. Obviamente dije que no. En cuanto a cosas, me dijeron ‘escoge la casa que quieras, donde quieras, con las cosas que quieras’. También dije que no. Yo creo que la casa habría costado más de 2.000 millones”, recordó Loaiza en la entrevista que le hizo ese programa.

De igual manera, la modelo colombiana precisó que esa no es la única propuesta con connotación sexual que ha recibido a lo largo de su carrera profesional.

Loaiza también manifestó que hace algunos años la invitaron a Dubái, le propusieron llevarla allá en un avión privado, pero que si iba, era para acostarse con varios de los invitados. Evidentemente, la caleña rechazó de tajo esa propuesta.

Por último, Loaiza aclaró, por enésima vez, que no está en venta y que la sensualidad con la que se proyecta ante las cámaras no tiene nada que ver con que ella sea prostituta. “No soy prostituta, ni soy prepago, ni me vendo, ni mi cuerpo tiene precio”, afirmó.