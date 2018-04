“Sí, fui un niño muy gordito, en el colegio me decían ‘buñuelín’. Sufrí bastante por el asunto, pues porque no solo era en el salón de clases sino también en la ruta”, narró el actor al periodista del programa de Canal 1.

Al comenzar su carrera en la pantalla chica, la cosa no mejoró, sino todo lo contrario: “Empecé a salir en televisión cuando estaba en el colegio, entonces eso también me aleja, porque empiezan como a señalarme, a dejarme solo. Entonces el tema del colegio no fue fácil para mí, ni fue algo que haya disfrutado.”

Sin embargo, con el tiempo Juan Sebastián cambió sus hábitos para modificar su cuerpo, pero también se empeñó en buscar una manera para transformar la vida de otros que pasen por lo mismo que él o simplemente quieran tener más seguridad.

“Como fui un niño que sufrió de ‘bullying’, tan fuerte, por lo que era muy gordito, se crean tantas inseguridades dentro […] puede que a uno pno se le vaya del todo ese tema de que ‘soy inseguro, soy tímido’, sobre todo el tema de la timidez. Pero con técnica, y con el método que yo desarrollé, enseño a la gente cómo vencer los nervios, confrontar un escenario, ser el dueño del escenario, cómo conectar con la gente. Ha sido muy bonito, porque todo este tema de la comunicación a mí me ha cambiado la vida en particular, con todo lo que he estudiado, en mi experiencia personal”.