Novoa sostuvo en ‘La FM’ de RCN que entre las encuestadoras investigadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) está Yanhaas, señalada de parcialidad con el uribismo por Vargas Lleras, y otras menos conocidas como Consultoría Estratégica SAS y Agora.

Vargas Lleras criticó en días pasados a las encuestadoras por los resultados que lo ponen en el cuarto lugar de las preferencias electorales, con entre un 7 % y 8 % de la intención de voto.

Así mismo, defendió el método de pronóstico de Cifras & Conceptos (que lo pone en segunda vuelta), y aseguró que El Tiempo solicitó a la firma Guarumo un estudio de características similares (prospectivas) cuyos resultados también difieren de las encuestas (y que supuestamente lo favorece).

“Últimamente, se han hecho unos ejercicios estadísticos mezclados con opinión subjetiva de algunas entidades… eso no significa que el Consejo Nacional Electoral no debería tener control sobre ese tipo de ejercicios de impresión de la opinión de los ciudadanos a candidaturas electorales, sobretodo si no hacen pública la metodología que utilizan para presentar sus conclusiones”, dijo Novoa.

Caballero ha dicho en las 2 oportunidades en las que ha presentado su pronóstico que este toma en cuenta múltiples variables (dimensiones), que, además del voto de opinión (medido por las encuestas) toma en cuenta el de las maquinarias.

Novoa agregó que también se investiga a medios de comunicación como corresponsables. Aunque se abstuvo de mencionarlos, en el caso de Cifras & Conceptos, los medios que han patrocinado y difundido sus resultados son Caracol Radio y Red + Noticias.

El anuncio del Consejo Nacional Electoral en realidad es un saludo a la bandera porque su investigación y decisión se dará a conocer luego de que hayan pasado las elecciones presidenciales. Y la normatividad actual no contempla medidas cautelares, como la suspensión de la divulgación de dichos pronósticos mientras está en curso la investigación.

Además, la sanciones económicas son relativamente bajas: entre 25 y 40 salarios mínimos mensuales.

En la práctica, la crítica a Cifras & Conceptos es que con la divulgación de su pronóstico en la práctica modela o manipula al electorado.

Novoa no respondió las preguntas más fuertes de la entrevista de ‘La FM’, y que aún están en el ambiente:

“Es bien importante que la gente tenga claro: 1. Quién le da licencia a las firmas encuestadoras; 2. quiénes son sus socios; 3. Qué incompatibilidades hay, para quién trabajan, porque lo que pasa es que las firmas encuestadoras con sus resultados tienen influencia en el voto de opinión de las personas”, le dijo el periodista de ‘La FM’ Fernando Quijando a Novoa.

Con su pregunta, que no fue entendida por el magistrado, Quijano destacaba la incompatibilidad de trabajar no solo para medios sino para campañas electorales.

Las encuestas electorales en Colombia son reguladas por la resolución 023 del año 1993