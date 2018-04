Una investigación hecha por la Red de comunidades de Egresados de Antioquia (REP) concluye que los profesionales de varias universidades ganan el salario mínimo y que eso para nada representa un valor justo en comparación con la inversión en educación que se hace, como recoge Canal1.

Este grupo se encargó de actualizar una tabla antigua de salarios y tuvo en cuenta indicadores de este 2018, como el Índice de Precios al Consumidor. Encontró, entre otras cosas, la cantidad de ingresos que debería recibir una persona, según su nivel de estudios y su experiencia laboral.

Estos son los salarios:

Sin embargo, como añade el mismo medio, las empresas argumentan que el aumento de salarios no es viable debido a la situación económica actual del país. No obstante, estas solo se quejan cuando sube el salario y no cuando suben el IVA.

Se espera que estudios como estos sirvan para que las compañías tomen conciencia sobre el salario justo de sus empleados.