Los clientes señalaron que sus aportes no se estaban viendo reflejados en sus rendimientos entre enero y marzo de 2018. Sin embargo, Asofondos explicó que esto es una corrección de las “extraordinarias rentabilidades” que tuvo la industria en general en el último año con una valorización de 28 billones de pesos, aseguró el presidente de los fondos de pensiones en Colombia, Santiago Montenegro, en Blu Radio.

Montenegro explicó:

Montenegro también señaló que esos 141 billones, que son rentabilidades, son el 63 % de los ahorros de los trabajadores y que es una cifra muy positiva porque los rendimientos son del 8 % por encima de la inflación, agregó en Caracol Radio.

El presidente de Asofondos también dijo que existe una fórmula de rentabilidad mínima, supervisada por la Superintendencia Financiera, que va variando pero “no se calcula de un mes a otro, es un promedio de 36 meses como debe ser. El balance se hace trimestre a trimestre, pero la rentabilidad es la de largo plazo, que ha sido 8 puntos por encima de la inflación, lo que es una cifra positiva en Colombia y en cualquier parte del mundo”.

En las emisoras, Montenegro puntualizó que las personas no tienen razones para preocuparse, así esté cercano o le falten varios años para su pensión.

A corto plazo porque “los ahorros están en el portafolio conservador que no está sujeto a estas volatilidades” a las que ya se hizo referencia. Y para las personas más jóvenes que les faltan más de 20 años aseguró que “la rentabilidad de la renta variable, que tiene volatilidad, es la más alta de todas”.

Recalcó que esa rentabilidad ha sido históricamente alta y no hay motivos para pensar que en el futuro va a dejar de serlo.

Adicionalmente, señaló que esta situación se está presentando en varios fondos privados porque se rigen con las mismas tasas y los afecta en igual medida la volatilidad.

La ola de preocupación creció en la tarde de este martes y algunas personas perdieron más dinero que otras. Estas fueron algunos de los tuiteros que señalaron las pérdidas en sus aportes:

A mi también Porvenir me perdió mucha plata. @Colpensiones y @FNAahorro como me puedo pasar con ustedes? pic.twitter.com/3FCDdtmtln

Son los riesgos de estar afiliado al régimen de ahorro individual. Se concluye que, el planteamiento de asofondos de eliminar el régimen de prima media es inviable, no hay confianza, no hay seguridad financiera, esta semana me trasladaré a @Colpensiones #porvenir es inseguro pic.twitter.com/Tvh8qbm565

