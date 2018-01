RCN no renovaría licencia de canal por fracasos en rating

“Lo que a mí me informan es que la inversión en infraestructura, que la adjudicación del Canal Uno, que es una de las molestias que tiene en RCN, que se adjudicó el Canal Uno sin haber tenido que hacer ningún tipo de inversión ni pago como el que los canales privados han hecho, pues los ha tenido muy molestos”, aseguró la periodista Camila Zuluaga en La W.

La organización estaría pensando en tener más canales por cable, entre otras cosas, porque el hecho de que estos canales puedan tener pauta y no pagar por ella, como sí lo hacen los canales abiertos, resultaría más rentable, agregó la periodista.

También cabe recordar que a finales del año pasado Julio Sánchez Cristo, también en La W, afirmó que el periodista Luis Carlos Vélez, exdirector de Noticias Caracol, se iría para el Canal RCN para ayudar en la crisis que afronta el canal desde hace más de un año. Pulzo conoció que Vélez ya está en esa organización, inicialmente, en la emisora La Fm.

La noticia sobre la posibilidad de RCN de no renovar la licencia del canal la trajo a colación La W luego de dar a conocer los resultados de los ratings de anoche, cuando se estrenó la serie sobre la vida de Jaime Garzón.

Para el periodista Felix de Bedout, la situación de RCN ya es “un invierno muy prolongado y no entiendo por qué, porque han sacado productos muy buenos”.

Zuluaga, por su parte, asegura que una de las cosas que ha afectado al canal es el sesgo ideológico marcado que tiene en sus noticieros. “Esa podría ser una de las razones por las cuales los productos no están funcionando”, afirma la periodista.

“No puede salir peor, de verdad, no puede salir peor”, dijo Julio Sánchez al referirse al rating de RCN. “Sopa, seco, postre principio y hasta un amaretto les metieron”, agregó el periodista sobre la ventaja en puntos de rating que tiene Caracol frente a su principal competidor.

A su turno, Camila Zuluaga, que ha sido asesora de contenidos del Canal RCN, aseguró que no entiende el comportamiento de la audiencia porque los nuevos estrenos son productos muy buenos. Ella misma se preguntó: “¿Finalmente lo que pasará es que lo que se ponga en la plataforma no va a funcionar por más exitoso que sea el producto o por más bien hecho que esté?”.

Julio, por su parte, dice que en el caso del estreno de ‘Paraíso Travel’, que solo registró 3,1 de rating, hay que mirarlo desde el punto de vista de la inversión que costó la producción.

Según La W, dentro de las opciones que tiene José Roberto Arango, nuevo presidente del Canal RCN, es cambiar el nombre del canal.

“Han cambiado todo, han botado todos los cartuchos, el mago (Arango) puede plantear una idea y es decir: ‘oigame, señores, es posible que Colombia no dé para dos canales, es posible que Colombia no tenga para eso con unas plataformas tan poderosas como las que hay. El Canal Uno no funciona, el Canal RCN no funciona, hay que aterrizar en una realidad: que con el cable, el computador y los teléfonos, Colombia se quedó para un solo canal’”, sugiere Sánchez Cristo.

Según él, el nuevo presidente del Canal RCN podría sugerir que no se paguen los 250 mil millones de pesos que tiene que pagar la organización este año porque se vence la licencia. “De pronto lo mejor es no renovarla”, agrega Sánchez Cristo.

Camila, por su parte, dice que tiene esa misma información y que la propuesta de Arango es de no renovar la licencia y crear cinco canales por cable.

“Finalmente tendrían la misma inversión, no pagan la plata de la licencia, y pueden tener pauta publicitaria como ha pasado con otros canales”, agregó Zuluaga, que da por hecho que el Canal Caracol sí renovará la licencia este año.