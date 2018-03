Luego de la entrada en quiebra de los almacenes Tía, muchos colombianos se preguntaron si pasaría lo mismo con marcas de gran recordación como Only. Sin embargo, pese a que el panorama es incierto, muchos clientes consideran a estos almacenes como unos de los mejores, en parte por sus precios baratos, entre la oferta que existe actualmente en la capital del país.

Pese a que no hay detalles ni información financiera disponible sobre qué tan próspero y sostenible en el tiempo es el negocio de estos almacenes de ropa, lo cierto es que la historia que lo enmarca es motivo de orgullo para sus creadores y, en parte, da cuenta de por qué Only no necesita nada de publicidad.

El fundador y dueño del negocio es don José Rodriguez, un campesino que llegó a Bogotá en la década de 1950, cuando el país vivía una época de violencia, y se dedicó a varios oficios. En ese momento, y luego de trabajar muy duro, logró comprar una maquinaria para fabricar camisas y abrió un local comercial en el barrio Chapinero, en donde vendía su producción.

Según señala en el sitio web de Only, don José se casó en 1956 con la señora Lilia Moncada, juntos se dedicaron a sacar adelante el negocio de estos almacenes y a abrir varios puntos en Bogotá. (Vea también: Ya tiene dueño la mayoría de locales del Tía en Colombia)

En 1969, cuando los almacenes Only ganaron más fuerza, ya tenía 6 sedes pequeñas. Sin embargo, luego tuvieron algunos líos judiciales relacionados con el dominio de una propiedad y perdieron 4 de los almacenes que tenían.

“Ante esta situación, y siguiendo algunas teorías como la del colombiano Bernardo Trujillo, radicado en los Estados Unidos, se decidió replantear la comercialización, teniendo como objetivo el manejo de volumen de muy buenos productos a precios muy bajos”, describe el sitio web.

Hoy en día se puede decir que almacenes Only es de las pocas marcas que se mantienen vigentes en el mercado y que para muchos bogotanos genera recordación y lealtad. Algunos los califican como los más baratos y de mejor calidad, otros los recuerdan porque, contrario a sus competidores, no necesitan publicidad para seguir funcionando.

Otro de los atributos que tiene este negocio es que todo lo que se comercializa es 90 % colombiano y 10 % importado. Según Canal Capital, actualmente hay 12 almacenes Only en Bogotá y don José se mantiene al frente del negocio compitiendo frente a empresas con presupuestos y capital más alto.