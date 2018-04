No obstante, en la apertura de la jornada del viernes, el dólar caía levemente por debajo de los 2.700 pesos, un fenómeno atribuible al incremento en el precio del petróleo en los mercados internacionales, como el del crudo Texas, que llegó a US$ 67,12, mientras que el Brent, de referencia para Colombia, subió a US$ 72,04, informó Caracol Radio.

José Roberto Acosta, economista y docente de la Universidad del Rosario y el Cesa, le dijo a Caracol Radio que “los mercados son tierras movedizas” y que “para no hundirse en el fango”, los inversionistas saltan a otras inversiones, como el petróleo, cuando ven un dólar debilitado.

Como el petróleo presnta un comportamiento estable, se convierte en un sustituto para la divisa extranjera en materia de inversión.