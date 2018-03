Óscar Córdoba cerró la entrevista mostrando su desacuerdo con los procederes de Carlos Tévez, delantero argentino de Boca Juniors y quien en el pasado había dicho que fue 7 meses al fútbol chino para pasar un periodo de vacaciones.

Al respecto, Córdoba se mostró molesto y dijo que esta no era una actitud que honre a la profesión y que esperaba que no hiciera esto en Boca. Posteriormente fue despedido y el exfutbolista Raúl Cascini, panelista del programa y excompañero de Córdoba en Boca, se despachó en su contra.

“Cuando uno deja de jugar, habla de afuera y no está bien, no me gusta. Él tiene derecho a decir lo que quiera, pero no me gustaría hablar de un colega. Él que haga lo que quiera… es problema de él, pero yo como exjugador no hablaría de otro”, expresó.