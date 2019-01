"ASÍ FUE COMO UN 'SÍ' ME CAMBIÓ LA VIDA"

En el 2010 estaba en la quiebra. Recién llegaba a Colombia, luego de vivir por fuera durante 3 años, y decidí mudarme a Medellín. Un día, tratando de distraer la cabeza para

no pensar en dinero ni en qué iba a comer, encontré un portal web de películas y me dediqué a ver una por día.

Una de ellas fue ‘Yes Man’ con Jim Carrey. Creo que la vi mal, así que la repetí, y desde ahí tomé la decisión de decir “sí” a todo, tal como el protagonista de la película.

Cuando menos me di cuenta, expuse uno de mis diseños de mobiliario en un festival en el MAM, empecé a cruzarme con personas que hoy son grandes amigos míos, iba a fiestas sin un peso y la pasaba increíble. Entonces tomé conciencia, me responsabilicé de ese “sí” y me lo tatué en la muñeca derecha, ya que vivo de ilustrar y pintar.

Luego, terminé viviendo fuera del país de nuevo, sin mucho en el bolsillo, solo espacio para buscar muchos “sí”. En enero de 2015, regresé a vivir a Colombia. Llevaba siete meses haciendo las paces conBogotá y una tarde, mientras esperaba sentado a un amigo, en la plaza del museo del Oro, dos señores se hicieron a mi lado y me preguntaron si podían fumar; me quite los audífonos y al escuchar que no eran de acá les dije que sí. Ahí mismo entablamos una amena conversación, luego fuimos a almorzar y tomar café en el que, en ese entonces, era mi taller.

Al final de la tarde, pidieron probar ron colombiano y, al brindis, me dijeron que querían que ‘Garavato’ (¡o sea yo!) tuviera una exposición en una de sus galerías en Italia, en Nápoles, para ser exacto. Nunca pregunté quiénes eran, no me importó, solo por decirle “sí” a la vida, dos galeristas se me cruzaron en el camino. Ese verano terminé pintando e inaugurando mi primera exposición en Europa.