Después de todo, los contras no son tantos, por lo que no me parece tan grave el hecho de irme a vivir sola. Seguro será difícil los primeros días, los primeros meses, pero tarde o temprano terminaré por acostumbrarme. Por el momento me he dado un plazo de un año para irme de mi casa, así que mientras llega ese día iré ahorrando dinero para que los gastos que trae ese nuevo ciclo no me tomen desprevenida.