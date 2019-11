Los adultos se compran su propio papel higiénico y los implementos de aseo. La buena noticia: puedo comprar la marca de crema de dientes que más me gusta, la mala: TENGO que comprarla yo, y me tengo que acordar; además, debo sacar tiempo para hacerlo.

Gracias, querido dios de la tecnología, por las aplicaciones de domicilios y por no tener que hablar con alguien, ni explicar que no quiero agrandar el combo por no sé cuántos miles de pesos, ni quiero una deliciosa nada. Pero aparte de mi neurótica forma de tener hambre, también puedo saber exacta y precisamente dónde está mi pedido y cuánto falta para que llegue. No aproximadamente, exactamente; y puedo pedir lo que quiera, lo que necesite, como un batido verde o un cerrajero porque olvidé las llaves. Hay un montón de aplicaciones que hacen que no tenga que comprar escáner porque mi celular todo lo puede. Hoy en día, si no tienes lo que necesitas en tu celular, es porque no has buscado suficiente.

Ahora puedo hacer mercado sin hacer las filas que quitan el tiempo preciado para perderlo en la cama haciendo selección de otro mercado, por Tinder. Pienso que hay un problema todavía no resuelto y es poder comprar la marca que uno quiera y escoger puntualmente un producto. Esto solo pasa en el supermercado físico y a veces está agotado. ¿Se imaginan ustedes que haya un superpoder que haga llegar a la casa eso que no está en la 'app' ni en el mercado al que fueron? Aunque sé que es pedir demasiado, podemos soñar conque el otro dios, el de la pereza, conceda esos deseos para no frustrar los antojos que con tanto capricho hemos cuidado.

Acostarse encima del tendido, llegar tarde o temprano, pedir la comida que te gusta y ser lo menos saludable posible hace parte del trabajo de campo de los primeros meses de vivir solo. Pero los kilos empiezan a subir, la energía a bajar y todo pasa tan rápido que terminas comprando ropa cada 8 días porque piensas que la lavadora lo encoge todo.

La tecnología, sin duda, ha facilitado la procrastinación porque ahora lo puedo solucionar todo desde mi casa y solo necesito los datos del celular o el wifi. Hoy en día, el navegador sabe más de mí que mi mejor amiga, sabe lo que quiero, de qué color y, basándose en las compras que hago, me recomienda productos que llevan incluso el mismo día si haces pedido antes de las 12 p.m.

Yo me siento intimidada. La publicidad miedosamente inteligente basada en la experiencia del usuario me sorprende porque al hacer una búsqueda desprevenida, la nueva manera hace que te salga publicidad de lo que buscaste por todos lados, incluso al correo sin suscribirse, como mera sugerencia.

Si bien es cierto que tengo una vida mucho más fácil gracias a la tecnología y a la innovación en las formas de mercadeo, también quiero un poco de intimidad, que solo me digan lo que quiero oír cuando lo quiero oír. Siempre me han molestado los consejos que no pido, las visitas sorpresa y el puntico rojo al lado de la 'app' anunciando un correo nuevo que no necesito.