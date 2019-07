Dado a que los millennials son muy dados a viajar, bien sea por temas de estudio o porque se van a trabajar al exterior, esta recomendación no se puede escapar, ya que sin importar que usted no se encuentre en el país, puede seguir cotizando. De esta manera, cuando llegue de nuevo a Colombia, estará al día con sus aportes y su mesada no se verá afectada.

Para esto, pregunte a su administradora de fondos pensionales cómo seguir aportando a la cuenta individual de ahorro.

Si sigue las recomendaciones que le hemos dado, usted no tendrá que preocuparse por cómo ingeniárselas para sobrevivir cuando llegue a ‘viejo’. Los fondos de pensiones, como Protección, han volcado todos sus esfuerzos para que ya nadie tenga excusas. Así que aproveche y utilice los productos que han puesto a su disposición.