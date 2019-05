Paró a celebrar y perdió la medalla

Era el año 2010 y en Guarné, Antioquia, se celebraba el Mundial de Patinaje. Para esa fecha, Álex Cujavante tenía 15 años y había clasificado como el mejor fondista de la categoría juvenil y esa era su primera prueba en un Mundial: la carrera de los 20.000 metros eliminación ruta.

Ocho años después le cuenta a la revista Soho su versión de lo que pasó el día que cometió uno de sus peores errores deportivos: “Durante toda la carrera el entrenador me había estado hablando por el intercomunicador, me decía que iba muy bien. En la última vuelta, sin embargo, se quedó callado. Ese gesto me hizo asegurarme de que yo iba de primero. Cuando giré en la última curva, vi a mi familia en las gradas… y no puedo explicar qué fue lo que pasó: me emocioné, me desconcentré, creí que ya me había quedado con el primer puesto”.

Así que el corredor coreano Sang Cheol aprovechó el momento en el que Cujavante paró a celebrar. El oriental aceleró, cruzó la meta y le ganó al colombiano, que estuvo muy cerca de llevarse el triunfo .

Si bien al día de hoy Cujavante ha cosechado diversos triunfos, entre los que se encuentran varias medallas de oro de los juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Suramericanos y Panamericanos, esto no ha logrado borrar de la mente de los colombianos la novatada que cometió en 2010.