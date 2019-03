2016 | Sigue creciendo la magia del Festival

Artistas destacados: SnoopDogg, Mumford&Sons, Florence and The Machine, Die Antwoord y Kygo.

Para esta edición llegaron diez mil personas más que en la versión anterior. Es decir, que el festival alcanzó los 60 mil asistentes, algo impensable con las primeras ediciones. Uno de los momentos épicos fue el concierto de los Flaming Lips, pues su show estuvo cargado de teatralidad y grandes efectos. Se destacaron los trajes con luces, enormes muñecos y un fantástico fondo visual. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los mejores espectáculos que se ha visto en toda la historia del FEP.

2017 | Más de 30 horas de música en 3 días

Artistas destacados: The Strokes, The Weekend, Cage the Elephant, Deadmau5, Rawayana y Bazurto All Stars.

La octava versión contó con la participación de 53 artistas (9 internacionales y 24 nacionales) y finalizó con 62.000 asistentes en el Parque Deportivo de la 222, en Bogotá. También fueron tres los escenarios: TigoMusic, Budweiser y Moto.

2018 | Récord superado

Artistas destacados: Gorillaz, The Killers, Lana del Rey y Bomba Estéreo

Para la edición pasada, el récord de asistentes superó la barrera de las 80 mil. El cartel fue uno de los más contundentes en la historia del FEP: encabezado por Gorillaz (en su primera vez por Colombia), Lana del Rey, LCD Soundsystem, DJ Snake y, nuevamente después de cinco años, los estadounidenses The Killers.