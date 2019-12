Desde hace 10 años, Rodrigo Meléndez asumió el rol de ser el doctor de los habitantes del Bronx. “Todo comenzó porque tenía mi consultorio en el centro de Bogotá y por este sector hay muy pocos médicos. Muchas veces al salir de trabajar a las 7 de la noche, me encontraba en el parqueadero con alguna persona que estaba esperándome porque tenía un dolor”, cuenta Rodrigo.

Quienes llegaban hasta allí en busca de su ayuda, no tenían cómo pagarle, ya que en su mayoría era gente muy pobre. Pero para él no era inconveniente.

“Un día, una de estas personas me dijo que me pasara por ‘El Bronx’, ya que en este lugar había mucha gente que necesitaba ayudar. Estando allá me encontré con muchas necesidades y pobreza, por lo que empecé a ir cada domingo para atenderlos”, continúa Rodrigo.

Hace unos años le propusieron que estuviera al frente de un CAMAD (Centro de Atención Médica a Drogodependientes) y aceptó. Sin embargo, esto no les gustó a las bandas criminales que controlan el sector, por lo que al cabo de un tiempo de operación, incendiaron el lugar.

Así que continuó su labor, pero en una unidad móvil, en la que se desplazaban por ‘El Bronx’ y por la periferia. Cuando comenzó la alcaldía de Enrique Peñalosa, lo vincularon al Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), donde trabaja atendiendo a los habitantes de calle menores de 29 años, para que puedan acceder a una mejor opción de vida.

Rodrigo concluye diciendo que con este trabajo desinteresado entendió que ser médico va más allá de conseguir recursos económicos y por eso invita a sus colegas a usar su profesión para trabajar por otros.