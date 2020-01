View this post on Instagram

El Cunnilingus, Sexo Oral Boca-Vulva, es una de las caricias preferidas por muchas mujeres y hombres también, por la alta carga erótica que conlleva, y el inmenso placer que genera. Hoy es el turno de que los hombres para repasar 7 técnicas para entrenar LA LENGUA DEL DRAGÓN 🐉. La lengua cuál dragón, deberá iniciar una serie de vuelos sobre la vulva, cual despliegue en un campo de batalla se tratase 💥El beso de Rango: Recuerdan al famoso camaleón? La idea es succionar los labios vulvares con tus labios suavemente del centro hacia los lados. 💥La Estrella de 5 puntas, dibujaras con la punta de tu lengua una estrellas iniciando y terminando el dibujo desde el clítoris. 💥El Hipnótico, dibujas desde el centro del introito hacia afuera en círculos como si estuvieses hipnotizando su vulva y terminas en el capuchón clitorideo. 💥El triple 6 o lamida satánica: Partiendo del clitorís dibujarás tres veces un seis sobre la vulva de ella, y así desatarás a los demonios del infierno creando un Apocalipsis de placer. Recomendamos una oración antes de intentarlo. 💥La Kundalini: Dibujaras con la punta de tu dragón una serpiente sagrada desde el extremo inferior de la vulva ascendiendo serpentijinosamente hasta el clítoris. 💥El Cohete 🚀, cuál astronauta de la NASA, lanzarás tu dragón de abajo arriba recorriendo labios mayores y menores, hasta el clítoris donde deberá aterrizar. 💥 El Colibrí: Tu lengua simulará el rápido revoloteo de las alas de un colibrí polinizando la flor de tu pareja, extiende por toda la vulva haciendo énfasis en el clitoris. Recuerda que cada mujer experimenta su propio placer y debes respetar y estar atento a sus necesidades y preferencias, no todas les gusta que les estimulen directamente el clítoris o se lo acaricien demasiado, a veces menos es más y de lo bueno, poco. En todo caso es mejor que ella lo pida a gritos… Deja que Khaleesi llame a su Dragón 🐉 preferido, pero por las moscas está atento … Dr. Fernando Serrano 542 K MD. Urólogo y Sexólogo. Life coaching practitioner & Profesor de Medicina Sexual. Citas +584244620388 (WhatsApp) Consultas virtuales sexológicas a cualquier país del mundo 🌍 #cunnilingus #sexooral #clitoris #vulva #