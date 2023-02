ACUARIO: Usted vencerá el desaliento que lo posee cuando la incertidumbre le cae encima… En medio de su frente aparecerán proyectos que lo ilusionan. Tomará, entonces, impulso, después del letargo en el que cayó a finales del año pasado, como un animal grande y dormido… Abrirá la puerta a pesar de las calamidades que podrían haber ocurrido durante la noche… Cortesía

PISCIS: De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, en su trabajo se oponen unos a otros sin oír razones, con agresividad; lo único que cuenta es ganar la discusión a punta de gestos, gritos o gruñidos, todo se vale… También están quienes no dicen lo que piensan y esconden sus verdaderas intenciones. Hablar con ellos es entrar en un zaguán, en medio de las sombras ¡Qué pereza lidiar con unos y otros! Cortesía

ARIES: Usted vuelve sobre el mismo asunto una y otra vez, a riesgo de ser aburridor… Varios dicen que sus preocupaciones y propuestas ya las habían escuchado antes… El tiempo corre y a pesar de que todo parece en calma, lo cual disminuye los riesgos para la toma de las decisiones, como le aseguran sus consejeros de cabecera, el miedo lo frena… Y mientras se paraliza, otros corren: esa es la cuestión… Cortesía

TAURO: Usted ha visto cómo en los últimos años el mundo se volvió al revés; sigue al revés con guerras, terremotos e incendios que ocasionan más muertos, más tristeza… Y no puede hacer mucho al respecto, tan sólo aferrarse a la baranda, para no caerse. Le corresponde, entonces, seguir e ignorar la realidad a veces, para “hacer algo”… Y continuar así la travesía por un río turbulento que choca contra las piedras. Cortesía

GÉMINIS: Usted evita aceptar el fracaso pero si lo hiciera no se desgastaría… No insistiría, por ejemplo, en llegar a acuerdos con personas que no comparten su forma de ver la vida ni sus sentimientos… Siempre, después de encontrarse con estas personas, en medio de silencios y tensiones, se pregunta ¿Qué hace allí? Cortesía

CÁNCER: Celebra la luna llena que aparece en el cielo, las gotas de lluvia que brillan en el prado y los copos apretados de nubes blancas… Muchos consideran que el rescate de estos goces refleja su gran sensibilidad, para apreciar cosas en las que muchos no reparan por falta de tiempo o porque no les interesa… Usted persigue los pequeños milagros de la vida como quien atrapa mariposas… Cortesía

LEO: Está harto -no es el único- con la arrogancia de quienes imponen su presencia a diario; hablan y hablan, no paran de hablar y no miden las consecuencias de sus palabras, que confunden. Lo único que les importa es pararse en una tarima, hablar y dejar a su paso una estela de disparates… En aras de preservar su salud mental usted evitará ver y oír a estas personas… Cortesía

VIRGO: Por detestar el espectáculo de quienes van por el mundo, dando codazos para estar en la primera fila, usted llega al extremo de sentarse en el último puesto y sale corriendo de las reuniones, casi volando, con el fin de pasar desapercibido… Además, toma atenta nota de lo que ve, oye, y se enerva, mordiéndose los labios, para no protestar. Esto lo hace culpable por omisión… Para asumir su responsabilidad, expresará su descontento con energía ¿Alcanzará la tranquilidad después de esta acción liberadora? Seguramente sí. Cortesía

LIBRA: La sensación de que algo malo va a pasar lo asusta, de allí que varios lo han visto mover la cabeza como quien espanta un enjambre de moscas. Comprobará aliviado cómo la mayoría de las cosas que sucederán durante los siete días de la semana resultarán bien, en contra de cualquier prevención o mal augurio. “La imaginación es la loca de la casa”, como decía Santa Teresa. Cortesía

ESCORPIÓN: Su trabajo es un terreno minado: todos se exasperan frente a cualquier pregunta u observación inocente. Este escenario –un campo de batalla- lo ha hecho reflexionar sobre la intolerancia e intransigencia que se tomaron los días… Y la consiguiente sensación, compartida por muchos, de que si se rebelan, les cortan la cabeza… Cortesía

SAGITARIO: El año pasado tuvo horas muertas, a la espera de que otros tomaran decisiones para despejar el camino y la situación mundial se aclarara, con el fin de saber cómo quedaría el tablero de ajedrez. Y a la espera también de sobreponerse a desilusiones afectivas, para no seguir creyendo en promesas que el viento se llevó… El panorama de hoy es distinto. Cortesía