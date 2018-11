La joven indicó que le tomó 18 años enterarse de que algunas chaquetas tienen una especie de correa en el hombro que sirven para sostener el bolso y que los botones evitan que se resbale.

Cientos de usuarios quedaron sorprendidos con la ‘revelación’ y, en broma, muchos manifestaron que podían “morir en paz”.

Hubo una persona, identificada como Nick Stay, que añadió información al asunto: según descubrió en internet, por lo general esas pequeñas correas en los hombros se encuentran en uniformes militares, pues fueron diseñadas “originalmente para evitar que las mochilas, las bolsas de municiones o las bayonetas (armas blancas)” se les cayeran a los soldados.

¡Fin del misterio!

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) October 29, 2018