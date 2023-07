Inicia una nueva semana, un nuevo día y por supuesto que los astros tienen algo que decirnos sobre nuestro futuro, nuestra suerte y nuestro éxito. Estos son los horóscopos del día según cada signo del zodiaco.

Aries

Es crucial no dejar que los pequeños detalles o preocupaciones te distraigan, ya que siempre habrá ciertos riesgos presentes. Hoy puede ser un día prometedor y fructífero para ti, pero es esencial centrarte en lo realmente relevante y dejar de lado las pequeñas adversidades que te están desviando la atención.

Avanza sin detenerte y deja de lado todo lo demás.

Tauro

Hoy la Luna y Júpiter transitan por tu signo, lo cual te trae suerte e inspiración en asuntos materiales y laborales, incluso experimentarás una gran alegría inesperada que afectará tanto tu trabajo como tu vida personal. Después de algunos días turbulentos, hoy te esperan satisfacciones.

Géminis

Es importante que no permitas que los nervios o los pensamientos negativos te dominen. Hoy te enfrentarás a pequeños problemas que no serán difíciles de resolver, pero puede que sientas que, mientras apagas un fuego, aparece otro nuevo en otro lugar, en realidad, es un día lleno de actividad, pero con un enfoque positivo.

Cáncer

No dejes que las penas de amor o de cualquier otra índole te sumerjan en la tristeza o melancolía, especialmente porque la mayoría de las veces son penas que no son reales, sino estados emocionales derivados de tu interpretación de lo que ocurre a tu alrededor o de lo que crees que sucede. No mires hacia atrás.

Leo

Hoy Mercurio ingresará en tu signo y permanecerá allí durante algunas semanas, estimulando tu lado más intelectual.

Este planeta te brindará buena suerte en las comunicaciones, relaciones y contactos, y te volverás aún más habilidoso de lo que ya eres; será un tránsito especialmente favorable si realizas trabajos de cara al público.

Virgo

El impacto de Marte despertará tu pasión y te impulsará a tomar más iniciativa o a reflexionar menos y actuar más decididamente. En resumen, te otorgará la determinación necesaria para enfrentar las preocupaciones que has pospuesto hasta ahora, triunfarás mediante la perseverancia.

Libra

Hoy será un día excepcionalmente favorable, especialmente en lo que respecta a tus asuntos laborales o financieros. Recibirás buenas noticias o cosecharás los frutos de una larga lucha, además, también te esperan notables alegrías en tu vida personal y emocional.

Escorpio

Durante este día, la combinación de la Luna y Júpiter te brindará gratas emociones en tu vida romántica, especialmente en relación con una ilusión que finalmente se materializará o dará grandes pasos hacia su realización. Este será un día de logros en los que tus anhelos se concretarán o estarán al borde de su realización.

Sagitario

Bajo la benéfica influencia de Júpiter, encontrarás la fuerza para perdonar a un ser querido al cual brindaste tu bondad en el pasado, pero que, desafortunadamente, te traicionó o te abandonó en un momento en el que necesitabas su apoyo.

A pesar de todo, en algún momento de hoy o durante esta semana, extenderás tu mano y otorgarás tu perdón por sus acciones.

Capricornio

No desestimes la ayuda ni la amistad que te brindan, ya que son sinceras y no te pedirán nada a cambio. El destino te está enseñando humildad sin que lo percibas, descubrirás que no todos los que se acercan a ti tienen algún interés oculto y comprenderás que no puedes hacerlo todo por tu cuenta, que necesitas apoyo.

Acuario

Durante el día de hoy, estarás centrado en el ámbito financiero y los asuntos materiales en general, aunque este no sea un tema que te apasione, las circunstancias te exigirán prestarle atención.

Es importante que seas cauteloso con tus gastos, ya que en estos días el dinero puede escaparse de tus manos más rápidamente de lo que esperabas.

Piscis

Se avecina un día lleno de actividad, trabajo y agitación, aunque podrías tener la sensación de que los resultados son escasos. Sin embargo, esta sensación es engañosa, pues a veces los frutos más significativos llegan más adelante, como ocurrirá en esta ocasión.

Hoy es un día para sembrar, pero cosecharás abundantemente en el futuro.