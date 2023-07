Cáncer

Según el horóscopo, usted reflexiona sobre el pasado. Algunos episodios le recuerdan las ventiscas del amor, el calor de la amistad, la belleza de los paisajes, el gusto por la vida; otros episodios desafortunados todavía lo hacen ponerse las manos sobre la cabeza para protegerse; no entiende cómo pudo salir ileso, hay milagros. Subirá y bajará la cabeza, se mirará las manos y los pies; que la vida siga y huela a rosas.

Leo

Ha guardado silencio. Necesitaba tomar distancia, no intervenir, no opinar a la ligera, entender las circunstancias sin aumentar la confusión. No ha cedido a las presiones; siempre ha dicho lo que piensa y esto que parece fácil, en teoría, en la práctica es cuestión de vida o muerte. No puede seguir callado. Usted hablará, entonces, y sus palabras sonarán como una gran catarata.

Virgo

Usted corre para alejarse de malas experiencias amorosas. El cuatro de copas del Tarot es claro; no puede seguir huyendo; no puede revivir las historias terminadas, pero sí puede recordarlas con fidelidad, hasta darse cuenta de sus errores y de lo mucho que los lamenta. No fueron fruto del azar; su inmadurez lo hizo actuar a la ligera. Todavía está a tiempo de hacer actos de contrición ¿Qué piensa?

