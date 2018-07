La presentadora abrió su programa diciendo: “Hoy les tengo a la única brasileña que culea pero no baila”, refiriéndose a la especialista, e inmediatamente estallaron en risas.

Esto porque según Dos Santos jamás ha aprendido a bailar, no tiene ritmo, y en la cama, se supone, que esto es indispensable, pero a ella no le ha afectado su desempeño, incluso, dijo que el secreto de su éxito era no tenerlo.

Además, dijo que el refrán no es tan cierto como todos creen, no es ley:

“Es un mito pensar que las personas que bailan bien tiran bien”, con lo que según desde su experiencia profesional y personal este mito quedaría roto.

Este es el video de la entrevista: