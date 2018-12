Entre las observaciones está comprar el licor en sitios confiables, verificar que el sello, la estampilla y la tapa esté en buen estado. Si la etiqueta se destiñe, está borrosa o se despega, lo más acertado es rechazar el licor, informó el Distrito en un comunicado.

Así mismo, la autoridad local informó que es importante mirar el contenido de la botella a contraluz.

“Si el color no es uniforme o si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos es mejor no consumirlo. En sitios públicos, siempre exigir que destapen la botella en su presencia”, explicó la entidad en el comunicado.

Guillermo Alonso Castaño Pérez, médico especialista en adicciones y drogodependencias, aseguró a Minuto 30 que consumir licor adulterado tiene graves consecuencias para la salud.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar El enchufe y otras posturas sexuales “súper pro” para poner picante a la Navidad

Según el especialista, los efectos cuando se ingiere licor en mal estado son: gastritis, vómitos, náuseas y la borrachera es muy temprana. Además se desencadena visión borrosa, el guayabo es mucho más fuerte y produce cefalea.

El médico afirmó al mismo medio que si ya la persona está intoxicada, lo más recomendable es consumir un alcohol de buena calidad y de alta graduación para contrarrestar el efecto de la bebida mala.

“Los buenos tragos no significan muchos tragos. Se debe tomar alcohol de buena calidad, tomar mucha agua, comer antes de beber y, durante el tiempo que se esté bebiendo, no mezclar bebidas y no dejarse presionar por lo demás”, indicó.