Repost Aniversario | Repasa, o aprende esta 4 técnicas básicas de sexo oral boca/pene o fellatio # 🔥 El Despegue: Con la punta de la lengua se realizará de abajo hacia arriba una ruta en línea recta similar al despegue de un avión ✈️ teniendo como punto de despegue final la parte más superior del frenillo prepucial, el punto de partida deberá ser el escroto (bolsa que contiene a los testiculos) 🔥 El Poder de Thor ⚡️: Con la punta de la lengua se simulará la forman de un rayo eléctrico (zigzag) de abajo arriba terminando en la punta del pene 🔥El Vuelo de la Mariposa 🦋: Ya habíamos escrito sobre esto pero lo volvemos a repasar, se estimula toda la corona del glande (rodete o cuello de la cabeza del pene) con la punta de la lengua en forma circular simulando el revoloteo de las alas de una mariposa en vuelo, tan rápido como sea posible y siempre terminando en el frenillo antes de dar otra vuelta y allí se detiene un momento más antes de la siguiente ronda 🔥El Vacío de la Muerte 💀: Es una técnica de succión o vacuum aplicada sobre todo el miembro haciendo énfasis en hacerlo los los labios 👄 y la lengua, tratando de excluir los dientes para evitar dolor o raspado. Ésta técnica se puede complementar con caramelos de menta, Hielo o helado para ampliar la sensación táctil del Sexo Oral con los cambios de temperatura frío/calor que genera el contraste de elemento antes mencionado con el calor propio de la cavidad oral.