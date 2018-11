El menor logró tapar el disparo, pero tuvo tan mala suerte que otro jugador estaba cerca y anotó.

En las imágenes se alcanza a observar cómo el padre se enfada después de la anotación, alza las manos y regaña a su hijo por estar distraído durante el partido.

El artículo continúa abajo

El video fue compartido en Twitter y ya tiene más de 100 mil retweets y 400 mil ‘Me gusta’.

I can’t stop watching this. Dad of the year 😂👏🏻⚽️pic.twitter.com/iLvhDoiFyb

— Tom Munns (@TomMunns1) November 8, 2018