Las publicaciones en las redes sociales pueden tener repercusiones en el ámbito laboral o en otros aspectos de la vida. Así lo dejó demostrado Ollie Tutt, el joven de 19 años.

En el video que compartio por TikTok, desde su cuenta @olliedtutt, el trabajador inglés afirmó tener el trabajo más fácil del mundo y elogió a los empleadores de la cadena de supermercados Sainsbury’s.

El hombre además se quejó de sus labores en la tienda y las condiciones con las que trabajan sus compañeros en el lugar. Esta situación fue suficientes para que sus jefes tomaran la decisión de despedirlo.

Sin embargo, Tutt mencionó en la grabación del buen pago que recibía y recomendó a todos sus seguidores que consiguieran trabajo ahí.

“Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco, otra compañía de Sainsbury’s, y haz estos malditos repartos. Es posiblemente que sea el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan”, comentó el joven en la grabación. También, insinuó que el comportamiento de los clientes era excelente, los consideró “encantadores”.

Finalmente, en otro video, el sujeto dijo que al gerente no le gustó que hablara de la empresa “tuve un mal comportamiento y cause que me despidieran y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana”, concluyó Ollie tutt.