Richard Hernández, más conocido como ‘Tiamat Legion Medusa’, decidió invertir durante 10 años más de 80.000 dólares (alrededor de 380 millones de pesos) para transformar su cuerpo y convertirse en un “dragón no binario”, como él mismo se define.

De acuerdo con una entrevista al medio ‘Daily Mail’, todo comenzó en la década de 1980 cuando tenía 20 años y tuvo un sueño en donde estaba rodeado de serpientes que lo mordían pero no sentía ningún dolor. Ese sueño tuvo un significado tan profundo en su vida que decidió dejar las críticas y cumplir su sueño de verse como un reptil.

“Fue entonces cuando supe que había un mensaje importante para mí. Mi sueño era un presagio de que yo era uno de ellos, una señal de las cosas que venían para mi vida”, señaló ‘Legion Medusa’, citado en el Daily Mail.

En 1997 comenzó su transformación y se hizo la primera cirugía en donde se puso cuernos. Ahora, a sus 62 años, tiene tatuajes de escamas por todo su cuerpo, piercings, se quitó las orejas, se operó la nariz, dividió su lengua en dos, afiló algunos de sus dientes y se castró su miembro masculino porque dice que es una persona de género no binario.

“Tenía casi 40 años, antes de vivir mi vida, como el bicho raro que soy… Ya tenía 79 piercings y la mayoría de ellos estaban ocultos”, explicó en una entrevista con el Youtuber Anthony Padilla, citado en El Tiempo.

A pesar de que decidió no prestarle atención a las críticas, hace 7 años no sabe nada de su hijo luego de que este decidió alejarse porque no aceptó las múltiples transformaciones que se hizo en su cuerpo.

Actualmente, el dragón no binario, Tiamat Legion Medusa, tiene más de 26 mil seguidores en instagram en donde cuenta su historia y muestra toda su transformación.