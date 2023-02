El video se titula “el peor país de Latinoamérica para vivir según europeos” y allí aparecen más de 10 personas dando su opinión sobre los lugares a los que no se trasladarían.

Muchos de ellos nombraron a Colombia como uno de los países en los que no vivirían y dieron varios argumentos. La inseguridad, el Gobierno, las drogas, fueron los que más se repitieron, aunque algunos de ellos ni han viajado al país.

Entre otros países que aparecieron en las respuestas estuvieron Argentina, Venezuela, Cuba, Haití, Brasil, Bolivia. Estas son las imágenes publicadas en YouTube, en el canal de Iván Latinoamérica:

Lee También

Qué dicen de Colombia en Europa

Uno de los entrevistados, un señor de la tercera edad, aseguró que sí había visitado tierras colombianas y dijo: “Uno que me encanta, pero como he estado allá y lo he conocido, no viviría ni aunque me lo pagasen: Colombia. Lo que me encantaba eran las colombianas, lo que no me gustaba eran los colombianos. Ellos te ven un reloj en la mano y te quitan el brazo”.

Otro hombre concordó en que las mujeres colombianas son muy bonitas, pero que “las mafias” de acá son muy peligrosas, basándose en las noticias que ve del país.

Entre los entrevistados también aparece una pareja colombiana que, contrario a lo que dicen los europeos, aseguran que el mejor país para vivir en Latinoamérica es Colombia.

(Vea también: [Video] Oriental probó el arroz chino en Colombia e hizo dura confesión: “Tengo miedo”)

De hecho, el país se ha convertido en el refugio de miles de personas que en los últimos años han abandonado Europa para vivir en diferentes regiones.