Este viernes se difundió a través de las redes sociales el video registrado por una estudiante de la Institución Educativa San Vicente de Palmira, que se dio cuenta de que su profesor, Rubén Parra, estaba protagonizando una escena íntima con su pareja en medio de la clase virtual que estaban teniendo.

El docente no sabía que tenía la cámara de su computador encendida y le besó el pecho a su pareja durante varios segundos. La situación no tardó mucho en convertirse tema de conversación nacional y, por eso, su protagonista decidió dar la cara ante la opinión pública y disculparse por lo sucedido.

Parra grabó un video en el que también desmintió los rumores que señalaron que la estudiante que lo grabó sería sancionada por el colegio.

“Fue un descuido de mi parte al no darme cuenta que se encontraba la cámara encendida y en ningún momento lo hice con intención de o en forma voluntaria. La institución ya me inició el debido proceso. En cuanto a la estudiante, aclaro que no ha sido expulsada y que existe un conducto regular para al tratamiento de estas situaciones por parte de la institución. Quiero expresar mis más sinceras disculpas”, aseguró el profesor en su grabación.

A Parra le hicieron un llamado de atención con copia en su hoja de vida y la Secretaría de Educación de Palmira será la que decida en los próximos días si es sancionado de forma más drástica o no.

La estudiante que grabó las imágenes y las difundió en redes sociales deberá reunirse junto a sus acudientes con los coordinadores de la institución, pero su grado no tendrá obstáculo alguno, como se había especulado en las últimas horas. A continuación, la explicación del profesor al bochornoso episodio que protagonizó: