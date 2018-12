El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector y fue compartido en Twitter por la policía de esa ciudad el pasado viernes.

“Buscado por dejar caer el anillo de su prometida. Ella le dijo sí, pero estaba tan emocionado que dejó caer el anillo en la rejilla”, escribió la policía en la red social.

En otro trino, la autoridad informó que recuperó el anillo, lo limpió y lo dejó como nuevo. Además publicaron un número telefónico para que los dueños de la sortija se comunicaran con ellos.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes – but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018