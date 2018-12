El menor, nacido en un pequeño pueblo de Uzbekistán, sufrió graves quemaduras en su cara y por eso, durante varios años, no pudo abrir la boca. Sus padres tuvieron que alimentarlo a través de un tubo, lo que causó que sus dientes se pudrieran, informó Daily Mail.

Atormentado por el aspecto de su cara, el pequeño le dictó una carta a su papá donde le pedía a Papá Noel que le diera una nueva. De acuerdo con el medio, este es el desgarrador texto:

“¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces me tengo que esconder de las personas porque me tienen miedo. Yo mismo me tengo miedo cuando me veo en el espejo. No tengo nariz, ni orejas, ni pelo. Mi mamá dice que no iré a la escuela. Esto me duele a menudo, pero no lloro; mi mamá sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, y nunca en la vida lloraré. Solo quiero ser como los otros niños”.