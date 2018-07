Elaine Wright, administradora del ancianato, aseguró a BBC que a Eileen nunca le puede faltar su dosis diaria cerveza, específicamente de la marca belga Stella Artois, pues supuestamente ese es el secreto de su longevidad.

“Siempre tenemos un suministro de Stella solo para Eileen; [ella] adora su Stella”, agregó Elaine.

De acuerdo con esta mujer, la clave de la larga vida de Eileen también está en unas galletas rellenas de crema que consume a diario con su cerveza.

El medio inglés señaló que Eileen no solo bailó en su fiesta de cumpleaños, sino que, además, se tomó la primera selfi de su vida. Asimismo, se mostró bastante emocionada al recibir una carta de la reina Isabel II donde la felicitaba por llegar a los 100 años.

A pesar de lo dicho por esta mujer, cabe la salvedad de que no hay estudios científicos que comprueben que la cerveza alarga la vida de una persona. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el consumo excesivo de alcohol es causa de diferentes males para la salud. Entre ellos se encuentran problemas gastrointestinales, daños congénitos, enfermedades cardiovasculares, trastornos inmunológicos y enfermedades óseas.

A continuación puedes ver varias fotos de Eileen, quien se hizo popular luego de que su curiosa historia se viralizara:

