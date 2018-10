La mujer fue grabada a las afueras del supermercado realizando la llamada, mientras se escuchaba a la gente diciéndole que todo era una mentira y que se trataba de un caso de racismo.

También se ve al menor de 9 años y a su hermano llorando asustados por la tensa situación que estaban presenciando.

Sin embargo, el video de la cámara de seguridad del supermercado desmintió la versión de la mujer, porque en las imágenes se ve que el menor pasa cerca de Teresa Klein y accidentalmente la roza con su morral escolar, informó Noticias Caracol.

NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her – was wrong @PIX11News #CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG

