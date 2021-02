Quizás por esta razón es que es muy común encontrar entretenimiento para adultos en Onlyfans, pues la persona que crea el perfil puede generar ingresos de sus mismos fanáticos por el contenido que comparte en la página web.

Este es el caso de la usuaria de Twitter Neesi que usa esta red social para alentar a sus 27.000 seguidores a que se suscriban a su Onlyfans, y lo hace publicando sugestivas fotografías para llamar la atención y dejar algo a la imaginación.

En una de estas creativas maneras de atraer a nuevos seguidores, la joven contó que su padre, que la abandonó hace mucho tiempo, la encontró en la página, se suscribió y le dejó una propina de 100 dólares.

“Mi papá simplemente sustituyó a mis Onlyfans y me dio una propina de $ 100, ¡¡Así es como apoya el negocio de su hija!!”, escribió en un tuit que publicó en Twitter, y muchos revivieron gracias a la popularidad de Onlyfans.

Pero esa no ha sido la única publicación en que Nessi habla del curioso detalle que tuvo su padre con ella, sino que también invitó a sus seguidores a que hagan lo que hizo su progenitor, refiriéndose a la jugosa propina que le dejó en Onlyfans.

“Haz lo que hizo mi papá http://onlyfans.com/neesi (con eso no me refiero a abandonarme)”, escribió.

do what my dad did https://t.co/6HnaV51X15 (by that i dnt mean abandon me)

— neesi (@neesi) September 5, 2020