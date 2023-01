Aimee Karime hizo público su descontento a través de su cuenta de Tik Tok, @aimeekarime, donde grabó un video que tenía como título ‘mudarme a Canada: el peor error de mi vida’.

En la grabación, la joven explicó que había tomado la decisión de irse de México, su país natal, hacía aproximadamente 5 meses pero que seguía sin adaptarse a las condiciones de vida que tenía ahora.

Según ella, su estancia en el país está siendo opacada por la ausencia de sus familiares, pues se siente sola desde que se mudó al lugar. Esto le ha causado una profunda tristeza, ya que es una persona muy familiar.

Así lo dio a conocer en la red social: “Yo soy muy unida a mis papás, a mis hermanas, a mis tías, entonces a mí esa parte me ha afectado muchísimo”.

Estos sentimientos han hecho que se cuestione la idea de vivir en Canadá porque no sabe si se dejará de sentir así o no. Sin embargo, la mexicana también ha dicho que su experiencia no ha sido completamente mala. En sus palabras, “hay días buenos, hay días malos, como todo. Incluso hay días en los que digo ‘ay, todo está bien aquí'”.

El video se ha hecho viral rápidamente y muchas personas han aprovechado para comentar su opinión al respecto, algunos la han apoyado, dándole palabras de aliento mientras que otros han aprovechado para compartir historias parecidas a la de ella.

Ventajas y desventajas de vivir en Canadá

A raíz de la popularidad que adquirió en redes, Aimee subió más contenido sobre el tema, teniendo en cuenta las peticiones de sus seguidores.

El video que tuvo mejor acogida fue uno en el que compartió algunas de las ventajas y desventajas que tenía el país, desde su experiencia.

Algunos de los aspectos positivos que mencionó fueron: la seguridad, el transporte público, la educación y el tráfico aunque dejó claro que ninguno reduce la sensación de vacío que le genera tener a su familia lejos.

De hecho, sus palabras contrastan con las que había dicho anteriormente, ya que en su primer video se mostró más cerrada a la idea de vivir en Canadá, diciendo: “Creo que hasta ahorita no hay ninguna ventaja de vivir aquí que le gane a estar con mi familia. ¿Ustedes qué harían en mi lugar?”.