Contó la mujer que cuando salió de trabajar quiso pasar por el centro comercial para llevarle unas flores y así conmemorar la memoria de Érika, asesinada por su expareja el día de las madres en la zona de comidas del lugar.

(Vea también: Filtran la última llamada que Érika Aponte hizo a sus familiares, antes de ser asesinada)

Al llegar imaginó que el nivel de seguridad sería mayor, sin embargo, no hubo ningún cambio al respecto, y donde trabajaba Érika, solo había una cinta negra.

En el sitio donde la asesinaron, en el Juan Valdez, de Unicentro, le sorprendió la cantidad de personas que estaban ahí con el mero interés de fisgonear, relató.

“Solo había gente chismoseando, señalando dónde habían pasado las cosas y tomando fotos y selfies y me dio rabia”, aseguró la mujer.

“No sé dónde están las tuiteras, no sé donde están las organizaciones feministas, no sé qué pasó, todo este amor y solidaridad que esperaba expresada en un altar con flores y mensajes no estaba”.