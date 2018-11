Núñez trabaja para la Línea Liserco, en Chile, y tiene una jornada laboral de 10 a 12 horas diarias.

“Haga frío o calor, o como sea que esté el clima, tengo que levantarla. Le pongo su ropa, le lavo los dientes, tengo que llevarla al baño y limpiarla cuando hace sus necesidades porque ella no es autónoma para hacerse sus cosas”, afirmó Núñez en entrevista al diario El DÍA.

Asegura que esta situación le preocupa porque teme de que a su esposa Fresia Farías tenga un accidente durante su trabajo.

“Se me ha caído de la micro. A veces va durmiendo o le da frío, tiene ganas de ir al baño y debe hacer en un tarro. Yo tengo que agotar todos los medios para poder cumplir con mi obligación de pareja. He golpeado muchas puertas pidiendo ayuda, pero no he recibido ninguna respuesta”, agregó al mismo medio.

El conductor comentó que perdió su vida social porque los cuidados de su esposa le significan tiempo completo.

“Solamente me dedico a ella y a tratar de que se duerma para yo poder descansar por lo menos una media hora mientras está en su cama. Ese es nuestro día a día”, comentó al mismo medio.

Al conocerse la historia, una fundación anunció que le brindará a Fresia los cuidados necesarios para tratar su enfermedad.