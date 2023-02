Un grupo de jóvenes que iba en un vehículo en una carretera de la zona rural de Sahagún, Córdoba, sufrieron un aparatoso accidente en la tarde del domingo 26 de febrero.

(Vea: Grave accidente automovilístico se registra en vía Pereira-Armenia; hay varios heridos)

Los ocupantes de la camioneta Hyundai Tucson, dos hombres y tres mujeres, grababan un tiktok y entonaban una canción del reguetonero Feid y disfrutaban de algunas bebidas mientras hacían el recorrido por la vía.

“Bebé me siento en California, porque bebo y no me dicen nada”, cantaban al unísono los ocupantes del vehículo cuando, de pronto, uno de ellos visualizó algo en la carretera y pegó un grito.