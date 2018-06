A través de Twitter, Avenatti está dando a conocer brevemente las historias de las familias separadas a las que está representando. Este miércoles publicó la primera carta que una madre (Levis) le envió a su pequeño hijo, Samir, de 6 años, y rápidamente se viralizó debido a lo dolorosa que resulta.

Así inicia la misiva que Levis le mandó a Samir, a quien no ve desde hace dos semanas, según el abogado:

“Hola, mi amor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero decirte que todo está muy bien. Lamento, hijo mío, esto que está pasando, me duele en mi alma esta separación, pero quiero que sepas que no te he abandonado, mamá aquí está y pienso mucho en ti”.

El artículo continúa abajo

La carta sigue con Levis diciéndole a Samir que lo extraña, y dándole la esperanza de que “pronto” volverán a estar juntos. También le dice que lo ama y que siente que le han “arrancado un pedazo” de su corazón.

“Amor, esto es temporal. Ya verás que pronto estarás dándome muchos besitos. Amo recordar cuando me decías ‘mami, sos el amor de mi vida’. Me enorgullece tenerte como hijo”, agrega.

Al final, le dice lo siguiente:

“Besitos en la frente; en el cachete, besitos, amorcito. Hasta pronto, hijo de mi corazón, sos como un lucero guiando mi camino”.

Here is a letter my client Levis just wrote to her 6 yr old son Samir, whom she has not seen or comm with in over 2 weeks. They told her he was being taken for a “bath” & would be brought right back. He is a gentle boy and very attached to his mother. She is terrified. #Basta pic.twitter.com/EnyDCaloft — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) June 19, 2018

A esta carta se suman las de otras dos madres que también fueron separadas de sus hijos. Una de ellas es Alma, quien desconoce dónde pueda estar su hijo Mario, de 12 años. El otro caso es el de Lilian, quien tampoco “tiene idea”, según el abogado, de a dónde se llevaron a su hija Britany.

A continuación puede ver estas dos cartas:

Many of these mothers are devout Christians. Here is a letter written yesterday by my client Alma, who is in custody, to her 12 yr old boy Mario, who was taken from her. She has no idea where he is. At one pt, she was threatened he would be killed. This is not America. #Basta pic.twitter.com/aryuTQJ0zr — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) June 20, 2018

Here is a ltr from my client Lilian, in custody, to her 7 yr old daughter Britany (in pic with mom long ago). Lilian has no idea where they took Britany and ICE will not tell her. Lilian is about to be deported without her daughter, who she fears she will never see again. pic.twitter.com/sv8xszlHu5 — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) June 20, 2018

Cabe mencionar que Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son detenidos en la frontera sur.

Con este documento se permitirá que los niños que cruzan la frontera sur junto a sus padres se queden con ellos en centros de detención de inmigrantes durante un plazo de tiempo dilatado.