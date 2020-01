Los oficiales le hicieron una prueba de alcoholemia y esta reveló que tenía 196 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, informó Daily Mail, e indicó que el máximo legal es de 35 miligramos.

De acuerdo con el diario británico, el hecho se registró a la 1:50 de la mañana del primero de enero de 2020.

Esta no es la primera vez que se presenta un caso como este en Inglaterra: a mediados de diciembre pasado, a otro conductor lo detuvieron por manejar borracho y sin una llanta en Rotherham.

En ese entonces, las autoridades les recordaron a los ciudadanos que el cuerpo tarda bastante en procesar el alcohol, por lo que no es buena idea conducir luego de beber.

“Un hígado promedio puede procesar aproximadamente una unidad de alcohol por hora, comenzando una hora después de haber dejado de beber. Esto significa que si alguien bebe 12 unidades, en aproximadamente 13 horas podría estar completamente sobrio”, aseguró la policía en ese momento.

A continuación, fotos del carro sin llantas que conducía el hombre de Mánchester:

Driver stopped by #traffic on the M66 SB prior to Jct 2 when they noticed a vehicle struggling to drive as it had NO front tyres!! No surprise when the driver was arrested after providing a roadside breath test of 196!! #fatal5 #nonefortheroad #XT pic.twitter.com/Ecw5iodlWh

— GMP Traffic (@gmptraffic) January 1, 2020