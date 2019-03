El tierno y a la vez divertido momento fue registrado por la madre del pequeño en Nueva York, EE. UU., informó Daily Mail.

Las imágenes se viralizaron luego de que las publicaran en Twitter, donde alcanzó más de 12.000 ‘me gusta’.

Algunos internautas también le sacaron memes a la reacción del bebé. Estos los puedes ver a continuación, en seguida del video de Mason:

“Podrías ser blanco ahora”.

“You might as well be white now” pic.twitter.com/wMMBIOQt6z

“El bebé quedó como ‘¡tú no eres mi papá!'”

“Padre, ¿por qué me has abandonado?”

“Cuando ya te casaste y ves por primera vez a tu esposo sin barba”.

When you already married are now seeing him without a beard for the very first time pic.twitter.com/Vr4HYK6Uv8

— Midnight Jasmine (@platinumpsycho) 19 de marzo de 2019