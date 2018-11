“Cuando la madre me dijo que no tenía leche de fórmula para el niño y sabía que no había ninguna a bordo, supe que tenía que ayudar”, afirmó Organo al diario Daily Mail.

La azafata aseguró que sabía que podía ofrecer su propia leche porque hace nueve meses había dado a luz.

“La madre de la niña estaba muy agradecida por mi ayuda, ya que había estado en el aeropuerto desde las 9:00 p.m de la noche anterior”, comentó Organo al medio británico.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Fue a desalojar a un inquilino y se encontró a un caimán en el ‘jacuzzi’

Asegura que cuando la bebé empezó a alimentarse, dejó de llorar y se durmió a los pocos minutos.

“La impotencia que sientes cuando no puedes alimentar a tu niño hambriento es horrible, así que tuve que intervenir”, puntualizó Patrisha.