green

Sus inicios: ¿Cómo nació el pollo?

La expresión “pollo”, cuando refiere a una persona, indica que es joven o nueva en algo o inexperta, y desde que tiene memoria, Carlos Cárdenas ha sido caracterizado como el “pollo”. Sus padres le decían así de cariño en sus primeros 11 meses de vida, antes de que naciera su hermano César. El sobrenombre continuó con el grupo de trabajo del Noticiero 90 minutos, donde a sus 22 años era el más joven del equipo. En Bogotá, cuando se vinculó a NTC Noticias, también llegó como el nuevo, y no dudó en manifestar lo que “ser pollo” significa. Desde entonces es su apodo en el equipo y lo ha acompañado hasta hoy, cuando trabaja en Noticias Uno.

Con dos décadas y un poco más de escuchar el sobrenombre, decidió apropiarlo y, ahora, se dedica a decirles “pollos” a los nuevos practicantes de Noticias Uno, a quienes recibe con una invitación a comer pollo en el asadero más cercano. Los compañeros de Carlos manifiestan que él hace esto para darles una amistosa bienvenida, conocer a quien llega y hacerlo sentir parte de la familia, resaltar los valores y explicar las reglas de trabajo, pero además es una oportunidad para que Carlos pueda comer uno de sus platos favoritos: pollo asado con “madurito”.

El pollo descubre su pasión

Su madre nunca se imaginó que su pollito fuera periodista. “A Carlitos siempre le había gustado la medicina y esas cosas, seguramente porque me veía a mí trabajando en ese medio”, cuenta Aura Medina, quien fue enfermera por más de 25 años. Aura siempre vio a Carlos con las batas blancas y una cruz roja, o al menos hasta sus 15 años más o menos. Después, Carlos entró a un grupo de teatro y ahí todo cambió, ya no quería jugar a salvar vidas, él quería ser el actor que representase el hecho más importante del año en que nació (1969) con el viaje a la Luna, un rudo policía que terminaba con la chica linda de la película o encarnar algún piloto de carreras. A Carlos le había empezado a gustar todo lo relacionado con cámaras, micrófonos y que los demás vieran lo que hacía.

El ‘pollo’ recibía de buena manera la crítica y se exigía cada vez más. Con los años esta exigencia no sería para personificar mejor a un personaje de novela sino para destapar escándalos del país, y conseguir información que algunas personas no quieren que se conozca.

No obstante, su hermano César cuenta que en sus años de adolescencia “Carlos era un fastidio, era la persona más estricta del mundo con el orden. Mirá que no dejaba que nadie entrara a su cuarto ¿oís?, yo traía a mis amigos a ver fútbol, a él no le gustaba ¿y vos no sabes lo que yo sufría para que me prestaran ese televisor?”, cuenta entre risas su hermano, quien en más de una ocasión tuvo que recurrir a su padre o madre para poder ver algún partido pero también recalca que esa manera de ser tan estricta es la que ha llevado a su hermano a dónde está hoy.

“Siempre fue muy trabajador, ayudaba aquí en la casa y mirá que nunca jodía a nadie, siempre y cuando lo dejaran quieto. Es un poco insensible con algunas cosas, pero es un bacán”.

Retos, recompensas y alguna curiosidad:

Carlos afirma que en su vida profesional los retos más complicados empiezan por asimilar que en muchas ocasiones lo que está viendo es real, las imágenes de masacres, combates del ejército con las Farc, paramilitares, delincuencia violenta común, extorsiones… “Mi nota era sobre un muchacho al que le mocharon la manito por su condición sexual… Si vos decís que es impactante, imagínate lo que he vivido… Llevo como 30 años en esto y cuando uno cree que se está volviendo insensible, llega la tristeza”. En ocasiones se molesta mucho con injusticias no violentas. “El día en que obtuvo los vídeos de un frente guerrillero llamado Cacica la Gaitana Carlitos volaba, mirá, no se le podía ni hablar de lo bravo que estaba”, comenta su hermano César quien por esos días estaba de visita en Bogotá.

Carlos desea que sus familiares y amigos sean felices, manifiesta sentir mucha alegría cada vez que habla con sus pequeños sobrinos de menos de 10 años ya que su inocencia le cambia el chip totalmente. Espera que ni su hijo, ni su esposa, ni sus hermanos ni ningún ser querido tenga que ver las atrocidades que él sí ha evidenciado; a veces tiene flashbacks de esos días cubriendo noticias sobre combates militares desde el lugar de los hechos, o de las imágenes de las víctimas del accidente de un avión de American Airlines que se estrelló cerca de Buga, Valle, de la escena de la iglesia en Bojayá luego del atroz ataque en el que murieron tantos feligreses, aún lo persiguen en las noches frías.

Pero cálida fue la noche anterior al día en que en Cali le dieron el premio Alfonso Bonilla Aragón… “Mi pollito estaba ansioso, tenía mucho afán”, recuerda Aura Medina, madre de Carlos quien lo recibió en su casa. Carlos recordó que “fue diferente. Fue un exigente trabajo en el que no tuve que hablar de guerra… En esa oportunidad me dediqué a la salsa, a la historia de la feria de Cali. Fue diferente, fue pura alegría y… la verdad me gustó”. Agregó que ese premio es, sin duda, su favorito. Ese especial mostró una parte de la feria de Cali que muchas personas no conocían, con entrevistas sobre sus inicios y obras del mítico Jairo Varela, quien lamentablemente falleció en 2012.

Un escándalo fue la muerte de quien fue por varios años el director del grupo Niche; la gente se movilizó bastante en los días posteriores al fallecimiento del compositor, mientras tanto Carlos, en Bogotá, junto con el equipo de Noticias Uno, en medio de un silencio de respeto provocado por ese fallecimiento, recordaban muchas de las cosas que habían vivido en años anteriores y que lamentablemente hoy todavía son temas que les hacen sentir temor. “Ver a varios compañeros con escoltas, Daniel (Coronell), Nacho (Ignacio Gómez) recibían al menos una vez por semana algún tipo de amenaza, tocó ponerles escoltas”, afirma Carlos, quien no fue ajeno a estas amenazas y presiones.

El ‘pollo’ también estuvo a punto de recibir un esquema de seguridad pero lo rechazó; Cárdenas consideró que esto pudo haber puesto en mayor riesgo a su familia y a sus fuentes. Recuerda también alguna anécdota cubriendo una nota de la policía; Carlos terminó ganando un premio por su buena puntería haciendo polígono junto con algunos comandantes quienes además de ser sus fuentes eran sus amigos. Ese día recuerda que le dijeron: “El pollo sabe cuidarse solo”, a manera de chiste.

Hubo una época en que con amigos el pollo intentó empezar una banda de rock que iba a tener por nombre “Los ya pa’ qué”, proyecto que no prosperó pero sí dejó en Carlos un gran fanatismo por la música. En su casa, dice tener “cómo armar un concierto”, un piano, un violín, una guitarra eléctrica y una guitarra acústica hacen parte de su colección. No es un gran amante de la rumba, resalta su gusto por la música clásica. Su autor favorito es Johann Sebastian Bach y cuenta que en algún momento se cruzó con una persona que también siendo amante de la música clásica era maestro de artes marciales en Bogotá, se hizo su amigo y lo invitó a una clase un día. Con el tiempo, el pollo fue cinturón negro de kung fu.

Legado de ‘Dani’

Daniel Coronell siempre fue visto como un genio dentro de su equipo de trabajo. “Su estilo de crónica, su manera de interpretar, escribir y llevar una noticia son cosas que me ayudó a mejorar cuando yo era pollo no por apodo sino por condición”. Tomar el riesgo de contar cosas por más presión que existiera pero saber que todo era un trabajo en equipo fueron las enseñanzas de Coronell a un equipo de trabajo que empezaba a consolidarse como uno de los mejores en su campo y los premios India Catalina a mejor noticiero lo comprueban. “Hoy en día Dani se encuentra en Estados Unidos pero nos hace muchísima falta ¿oís?” la puntualidad y exactitud en los tiempos es uno de los grandes rasgos de Coronell.

Una de las palabras que mejor definen al pollo según su madre y sus hermanos es precisamente la puntualidad. “Carlos es la persona que más se enferma por la expresión de los cinco minutos ¿oís? Que una persona le llegue tarde ya le amarga el día”. Aún así, Carlos dice tolerar más el irrespeto a los tiempos que cuando alguien maltrata a un animal. “Los animalitos son seres demasiado tiernos, imagínate vos un perrito todo bonito y ¿que llegue otro a hacerle males? Eso es imperdonable”.

¿Un pollo fuera del gallinero?

Mauricio, hermano menor de Carlos, actualmente se encuentra viviendo en Canadá, lleva un poco más de un año y dice tener una excelente experiencia en el país norteamericano. Le comenta a sus hermanos lo tranquila que es la vida y constantemente los anima a buscar nuevos aires. “Mauricio siempre me invita a que vaya, que intente mirar que se puede hacer, a mí me gusta es New York ¿oís? pero a mi hijo le gusta más como Londres y alguna otra ciudad europea”, afirma el pollo frente a la posibilidad de salir del país.

San Andrés es uno de los lugares más tranquilos del mundo para Carlos; ha estado varias veces en la isla por vacaciones pero en algunas otras ocasiones por razones de trabajo. Para su futuro quiere un lugar tranquilo, pero no monótono; le gustó mucho su experiencia en ciudades como Madrid, París, Roma o Nueva York. “Vos podés salir tranquilo a cualquier hora, podés tener una cadenita y sabés que nadie te la va a robar, podés estar tranquilo y eso es lo que me gustaría para un futuro”.

Amigos y relaciones fuera de la familia

Aura no recuerda de Carlos algún amigo de toda la vida, seguramente Hugo Salas es de los más antiguos. “No soy mucho de salir con mis amigos cada 8 días pero si me considero alguien muy leal, mirá que intento siempre que todos estén bien, a veces cuando estoy en Cali aprovecho para dar algún borondito por algún lado ¿oís? Me veo mucho con Hugo”, Carlos haciendo referencia a sus amistades.

Haciendo el trabajo con el cual ganó el premio Alfonso Bonilla Aragón conoció a Charlie Cardona (ex vocalista del grupo niche), desde entonces también procura hablar mucho con él y hasta lo invitó a su matrimonio en 2019. “Mirá que dio la casualidad que Charlie también vive en Bogotá ¿oís? al igual que yo, Charlie sabe lo que es tener que estar viajando por trabajo, seguramente por eso nos llevamos tan bien, aunque mirá que nos vemos más en Cali que por acá”.

Carlos vio que sus proyectos personales y de crecimiento junto con su esposa se han estancado un poco debido a la pandemia pero, sin duda, apenas pueda retomar su estilo de vida común y corriente lo primero que va a hacer es visitar su ciudad y a su mamá. Después estará al frente de nuevos retos con sus amigos. También seguirá con hambre de noticias y un poquito de “madurito”.

Autor: Juan Cárdenas

*Estas notas hacen parte de un acuerdo entre Pulzo y la Universidad de la Sabana para publicar los mejores contenidos de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. La responsabilidad de los contenidos aquí publicados es exclusivamente de la Universidad de la Sabana.