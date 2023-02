Dicho anuncio lo hizo en diciembre, aclarando que, solo se encargará de dirigir los equipos de “software” y de gestión de servidores.

Dicha noticia se dio luego de que Musk publicara una encuesta en su misma cuenta en Twitter en la que pidió a los usuarios votar sobre si debía seguir como director ejecutivo, obteniendo un sorpresivo resultado. En doce horas votaron 17 millones de usuarios y un 57 % le pidió abandonar el puesto.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022