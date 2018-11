A pesar de que es difícil saber la cifra exacta de las personas que buscaron ‘dónde votar’, es un hecho que superó al “where to vote”, en un país donde la lengua oficial es el inglés, indicó el portal Quartz.

De acuerdo con Google Trends, la búsqueda “donde votar” (sin tilde) también aumentó durante las elecciones de medio mandato en 2010 y las elecciones de 2016.

La cuenta Google Trends también informó que de los cinco términos más buscados el martes, tres estaban relacionados con las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El medio estadounidense reveló que una de las posibles causas del interés de la población latina en votar tiene que ver con perspectivas negativas sobre el bienestar financiero y el aumento de la discriminación racial.

"Dónde votar" ("where to vote") is the top trending search on Google in the US today – spiking 3,350%. #Midterms #vote https://t.co/7P9QmWr3G9 pic.twitter.com/AQe5gkMw8V

In fact, three of the top five trending search topics in the US right now are for the #midterms:

Polling place: +350%

Voting: +300%

Election day: +300%

— GoogleTrends (@GoogleTrends) November 6, 2018