Suelo ver muchas recetas en Instagram. Mis preferidas son las de postres. En la medida de lo posible, trato de seguir aquellas que son saludables, aunque de vez en cuando se filtran algunas tentaciones con las que traiciono a mí yo fit.

Hace apenas unos días me topé con una de estas. No se imaginan la delicia. Luego, ese mismo día, me encontré con un sorprendente comunicado que, en un principio, iba dirigido a altos directivos de la organización suiza, pero posteriormente fue publicado para el mundo por Financial Times.

En el documento, la empresa reconoce que el 60 % de sus productos no son saludables y, aunque han reducido el azúcar en varios comestibles, manifiestan que no cumplen con los criterios necesarios para alcanzar esta condición.

“Hemos realizado mejoras significativas en nuestros productos, pero nuestro portafolio todavía tiene un desempeño inferior en comparación con las definiciones externas de salud, en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores se están disparando”, señala la publicación del Financial Times.

Claramente, la preocupación de la marca es por la presión regulatoria y las crecientes demandas, lástima que obvien lo perjudicial que pueden llegar a ser sus productos para nuestra salud.

Inmediatamente después de leer la noticia, fui a ‘stalkear’ sus cuentas de Instagram y lo primero que veo es una frase en la que aseguran ser fuente de salud y bienestar. En su cuenta de Instagram señalan que: “A gusto con la vida. Mejorando la calidad de vida y contribuyendo a un futuro más saludable”.

Y en la global dicen: “Unlocking the power of food to enhance quality life for everyone, today and for generations to come”. Que en español traduce ”Desbloqueando el poder de los alimentos para mejorar la calidad de vida de todos, hoy y para las generaciones futuras”.

Los outfit de los comestibles del supermercado están llenos de trampas, farsas y trucos para esconder verdades que están enfermando y matando a las personas.

Por fortuna, cada vez hay más consciencia sobre esto entre los comensales, porque está claro que a gran parte industria lo único que le preocupa es continuar moviendo su caja registradora incluso a costa de la salud de los consumidores.

Por eso y aunque no sea justo, la responsabilidad está de nuestro lado. Informarnos de los trucos que usan para engañarnos, aprender a leer las etiquetas y reemplazar la basura comestible por sustitutos saludables, entre otras buenas prácticas, pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida.

Un buen comienzo, por ejemplo, es empezar a familiarizarnos con algunas terminologías que usan en los empaques de los comestibles y que expliqué de forma clara y simple en mi columna: Las ‘trampas’ que esconden las etiquetas de los alimentos que consumes, para que logres dejar de ser víctima de marcas y organizaciones inescrupulosas.

Las leyes permiten que seamos engañados: Las etiquetas libre de azúcar, de calorías, de grasa, etc., supone que esos alimentos tienen CERO gramos de azúcar, calorías o grasa… ¡PERO NO!. Legalmente es permitida la etiqueta ‘libre de’ si el componente del que debería estar libre se encuentra en unas mediciones preestablecidas. ¡Cómplices tramposos!

Lo que debes saber de estos ‘sellitos amigables’

– ¿Qué significa ‘Libre de azúcar’?: Obviamente debería NO tener azúcar, pero no. La industria considera un producto ‘libre de azúcar’ cuando tiene máximo 1 gramo de azúcar o 10 gramos de polialcoholes.

– ¿Qué significa ‘Libre de calorías’? La industria considera un producto ‘libre de calorías’ cuando tiene máximo 5 calorías.

– ¿Qué significa ‘Libre de grasa’? La industria considera un producto ‘libre de grasa’ cuando tiene menos de 0,5 gramos de grasa.

– ¿Qué significa ‘Libre de colesterol’? La industria considera un producto ‘libre de colesterol’ cuando tiene menos de 2 miligramos de colesterol. También cuando tiene 2 miligramos menos de la grasa saturada que tendría el mismo producto en su versión ‘normal’.

– ¿Qué significa ‘Bajo en calorías’? La industria considera un producto ‘bajo en calorías’ cuando tiene menos del 40 por ciento de las calorías que tendría el mismo producto en su versión ‘normal’.

– ¿Qué significa ‘Bajo en sodio’? La industria considera un producto ‘bajo en sodio’ cuando tiene menos del 50 por ciento del sodio que tendría el mismo producto en su versión ‘normal’.

– ¿Qué significa ‘Bajo en grasa’? La industria considera un producto ‘bajo en grasa’ cuando tiene 3 gramos menos de la grasa que tendría el mismo producto en su versión ‘normal’.

– ¿Qué significa ‘Light’? La industria considera un producto ‘light’ cuando tiene menos del 30 por ciento de las calorías que tendría el mismo producto en su versión ‘normal’, o 50 por ciento menos de la grasa que tendría en su versión ‘normal’.

Y volviendo al tema de este documento, que gracias a Dios se hizo público, ojalá la empresa se preocupe por reinventar sus productos privilegiando el bienestar de los consumidores y siendo leales a sus lemas de preservación de la salud y la calidad de vida de las personas.

