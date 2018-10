Video. Video. Y más video. Mejor: Streaming. Streaming. Y más streaming. Esa será la consigna de 2019. Distintos portales especializados en tecnología anuncian que Apple se lanzará al ruedo y presentará su plataforma de streaming para competir contra Netflix, Amazon y Google.

De acuerdo con el portal The Information, el gigante de la manzanita planea lanzar su servicio de streaming en más de 100 países el próximo año. La programación, según el reporte, incluirá contenidos originales que serán gratuitos para los usuarios de dispositivos Apple, así como la posibilidad de suscribirse a paquetes de canales de operadores de cable y programadores.

No está de más recordar que, Apple tiene en su biblioteca más de una decena de producciones originales, entre ellas ‘Carpool Karaoke’ y ‘Planet of the Apps’, disponibles a través de Apple Music. Además, firmó un multimillonario acuerdo con Oprah Winfrey para la realización de varios shows. El modelo de negocio para esta plataforma todavía está en la fase final, pero todo apunta a que los usuarios de los dispositivos Apple tendrán, como valor agregado, el acceso a contenidos vía streaming para que lo puedan consumir en cualquier lugar del mundo.

Por supuesto, esta jugada puede revolucionar el mercado, no solo en el sector tecnológico, sino en toda la economía digital nivel global. Que una empresa como Apple, que lidera por lejos los rankings de ganancias y reputación que salen cada año, apunte sus cañones en la generación de contenidos es una señal inequívoca del rumbo que van a tomar todos los líderes en 2019.

Para tener una noción de la importancia del video, y particularmente del streaming, algunos datos: según Digital Economy Compass en 60 segundos, leyó bien, en un minuto, 87.000 horas de video son vistas en Netflix, 1.5 millones de canciones son escuchadas en Spotify y más de 400 horas de video son subidas a YouTube. Todo esto, apunta a que los usuarios en todo el planeta amarran sus horas de entretenimiento al consumo de video.

Desde el punto de vista de los productores de contenido, parece, que se vienen años gloriosos. Las empresas más poderosas del mundo están invirtiendo fortunas en ellos. Tan sólo en 2018, Apple invirtió USD 1.000 en contenidos originales. Ni hablar de Netflix que gastó cerca de 3 billones de dólares (se escribe fácil la cifra, pero es lo que valen algunos del PIB colombiano) para producción de contenidos. Amazon, que en teoría nada tiene que ver con el streaming, ya va por el billón de dólares en inversión. Y la cuenta de Google también va por ahí.

En mundanal de dinero se invierte para tener series tipo ‘House of Cards’ o películas como ‘La La Land’. De hecho, en la próxima edición de los Oscar no se les haga raro que estas empresas se lleven más de una estatuilla. Sí, pero más allá de esto, es necesario dimensionar que los grandes conglomerados han entendido que los usuarios quieren contenidos y más contenidos. Que los usuarios quieren entretenimiento en todo lugar, a toda hora. Y que esto puede venir amarrado a los otros servicios de envío o de venta de dispositivos.

Vivimos en una era en la que fabricantes de teléfonos como Apple o empresas dedicadas al comercio retail como Amazon invierten sus ganancias en la producción de contenidos y en tener plataformas de streaming. Y la razón es sencilla: en los próximos años nosotros como usuarios amarraremos nuestras compras a los valores agregados. Vamos a comprar con una consigna, “usted qué me va a dar de más”. Y ahí, nos ofrecerán video, video, video. Streaming, streaming, streaming.

Entonces, ¿qué cree que tendrá la plataforma de streaming de Apple? ¿Le podrá competir a Netflix o a Amazon?

