En San Pedro, Valle del Cauca, la Policía activó un plan para tratar de dar con los posibles responsables del homicidio de Andrea Arango, una arquitecta que pasaba con su pareja en un carro cuando le cayó una piedra, que habría sido lanzada desde el puente de Todos los Santos. Juan Sebastián, novio de la víctima, cree que les lanzaron esa roca para robarlos.

“Ahora que me vengo despertando de esta pesadilla, me han enviado varios reportes de casos similares”, contó a Caracol Radio.

La semana pasada la pareja viajó a Armenia, de donde son oriundos ambos, “Andre estaba haciendo unas remodelaciones y yo fui a acompañarla y trabajé remoto“. El viernes decidieron regresar a Cali, donde vivían, porque iban a participar de la media maratón.

Contó que ese día, el viernes, pasaban como a las 9:30 de la noche por ese punto rumbo a Cali, cuando les cayó la roca, atravesó el parabrisas y golpeó a Andrea en el pecho.

Dijo que pensaba que si paraba, ella se le podía morir ahí, porque gritaba del dolor. Finalmente, llegó al peaje y gritó por ayuda. “La Policía que estaba ahí nos atendió, pidieron la ambulancia y luego salieron en patrullas hacía el puente a ver si encontraban a alguien”.

La víctima, una arquitecta de 28 años de edad, quedó gravemente herida en el sitio, vía Buga – La Paila, a la altura de San Pedro. Fue trasladada por hasta el Hospital San José de Buga, pero lamentablemente perdió la vida en la madrugada del sábado.

Lo que se presume es que no fue un accidente, sino un acto delincuencial en el que personas habrían lanzado la piedra para que el vehículo parara y así atracar a quienes fueran en él.

Sobre lo sucedido, Jhon Jaime Ospina, alcalde de San Pedro en el centro del Valle del Cauca, manifestó que “es una muerte absurda”.

“En este momento se está en la búsqueda de los responsables, se rechaza estos hechos y se expresa las más sinceras condolencias a la familia“, dijo el mandatario.

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad del Valle, informaron que hay recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los posibles ladrones homicidas.

No descartan que en efecto, en este corredor, este caso haya sido en medio de un intento de hurto. La modalidad de lanzar piedras, fingir accidentes y poner tachuelas en el piso se ha registrado en corredores viales del valle del Cauca. En 2022 dos bandas fueron desarticuladas, una actuaba en la recta al aeropuerto.

En el caso de San Pedro, a la altura de Todos los Santos no es la primera vez que se denuncian hechos de este tipo. Esta vez, lamentablemente, hubo una víctima mortal.

Desde la Gobernación hubo pronunciamientos de rechazo por lo ocurrido. Sin embargo, ni hay un informe policía ni forense claro sobre las circunstancias y causas del deceso de la arquitecta Andrea Arango.

Estas son de esas noticias que me desmoralizan y me indignan la verdad. Y me da pena pero no creo que esto haya sido un accidente, le pido a la @DevalPolicia y a la @FiscaliaCol que por favor revisen cámaras, testigos, todo. Si hay culpables que les caiga TODO el peso de la ley.… https://t.co/WMCPHIBLV2

— Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) June 12, 2023